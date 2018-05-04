У квартирі зачинилося троє дітей

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, у суботу, 12 травня, о 14:41 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, про те що в м. Стебник на вул. Симоненка на четвертому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку, в квартирі, зачинилися троє малолітніх дітей (2014, 2015 та 2018 року народження). До місця події негайно виїхали рятувальники 5-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич. За допомогою автодрабини рятувальники через вікно потрапили у квартиру та зсередини відкрили двері. Ніхто з дітей не потребував медичної допомоги.

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