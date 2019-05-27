У Києві пройшов фестиваль «Країна Франкіана»

By  | 27.05.2019 | Filed under: Публікації

У рамках святкування Дня Києва у столиці 25-26 травня відбувся фестиваль «Країна Франкіана», який організатори присвятили пам’яті Івана Франка.

Відвідувачі столичної площі Івана Франка могли ознайомитися з культурно-музичними, туристичними та рекреаційними можливостями Франкового краю. Міста Дрогобич, Борислав та курортна Східниця і батьківське село Івана Франка Нагуєвичі проводили свої презентаційні тури.

Відкрив фестиваль Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні і танцю «Верховина». Також свою майстерність показували ансамбль духових інструментів Дрогобицького муніципального оркестру, акордеоніст-віртуоз Василь Клепач, вокальний дует у складі Петра Коса та Ігоря Старенького, гурт «Лабораторія джазу» та бориславський гурт «Бориславські батяри».

Для дорослих та малих відбувалися різні майстер-класи, квести, ігри, була також смачна українська кухня та ярмарок від народних майстринь. Родзинками фестивалю стали тематичний «Франковий лабіринт», у якому гості заходу могли більше дізнатися про Івана Франка, та виставка молодого панк-художника, коміксиста, музиканта та автора проекту #ХтоФранко (Квантовий стрибок Франка) Влада Корнюка.

Спеціальними гостями фестивалю були заслужений артист України Ігор Рудий, дівочий рок-гурт «The Sixsters» та Миколаївський обласний драматичний театр.

У рамках фестивалю відбулося вручення нагород переможцям всеукраїнського учнівського конкурсу «Стежками Каменяра», який щороку проводиться Міжнародним фондом І. Франка, МОН України, ЛНУ ім. І. Франка та Львівським товариством у м. Києві.

Протягом двох днів захід, який проходив під гаслом «Для дорослих і малих», відвідали понад 5000 осіб. Це була перша спроба представити окремий куточок України в рамках святкування Днів Києва.

- Це дуже важливо, коли у час, де панують тільки миттєві фінансові інтереси, з’являються керівники, які далекоглядно виділяють кошти на промоцію культурно-мистецького і туристичного потенціалу своїх міст, – сказав онук Каменяра, голова правління Міжнародного фонду Івана Франка Роланд .

Міжнародний фонд Івана Франка, який організовував фестиваль, висловлює щиру подяку за фінансову підтримку Фестивалю:

- міському голові м. Дрогобич Тарасові Кучмі;

- міському голові м. Борислав Ігореві Яворському;

- адміністрації СПА-готелю «Respect» (смт. Східниця);

- голові правління «Львівського товариства» Тамарі Смовженко;

- першому заступнику голови правління АКБ «Індустріалбанк» Віталію Романчукевичу;

- Раді земляцтв областей та регіонів України.

Дякуємо за чудові призи для вікторин «Львівській майстерні шоколаду», Львівському національному університету ім. І. Франка та СПА-готелю «Respect». Окрема подяка інформаційним партнерам.

Ольга Нижник

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