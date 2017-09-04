У Києві відкрили виставку художніх робіт Тараса Франка

Відкриття виставки відбулося 5 вересня о 12.00 в кулуарах третього поверху Верховної Ради України. Експозицію «Колесо історії Тараса Франка» підготовлено Міжнародним фондом Івана Франка, вона налічує 58 картин різного жанру.

Відкриваючи виставку, син Тараса – Роланд Франко – згадав про те, що в їхній родині мало хто знав про малярські захоплення батька. Тому ці картини є відкриттям і для нього.

Як зазначив директор Фонду Ігор Курус, на виставці представлено художні роботи, які досі не були відомі широкому загалу.

“Експозиція дає можливість зазирнути у міжвоєнний період України й очами сина Івана Франка – Тараса – побачити частину України у різних ракурсах – від гумористичних сюжетів, міського пейзажу, портретів аж до соціально-політичних рефлексій автора”, – повідомив Ігор Курус.

Своєю чергою проректор Львівської національної академії мистецтв, кандидат мистецтвознавства Роман Яців зазначив, що малярські практики Тараса Франка досі не зіставлялися з іншими видами його діяльності. Однак збережені малюнки і картини є чимось більшим, аніж звичайним хобі чи претензією на розширення інтелектуального формату автора як одного з нащадків геніального батька. Це своєрідна авторефлексія на події, сучасником яких він був.

“Експонована на виставці колекція творів Тараса Франка є значущою і невід’ємною складовою його інтелектуального портрета і суттєво поглиблює розуміння геніальності Франкового родоводу в широкому форматі світоглядних ідей і духовно-ціннісної парадигми”, – наголосив Роман Яців.

Відвідати виставку можна до 15 вересня.

У відкритті виставки також взяв участь Зенон Франко зі США, який відвідував Україну у Франкову річницю, народні депутати України Оксана Білозіра та Олег Березюк.

Нагадаємо, Міжнародний фонд Івана Франка створено у червні 2015 року. Це – недержавна благодійна організація. Діяльність Фонду спрямована на підтримку розвитку україністики та соціально-гуманітарних наук, просування та популяризацію наукового і творчого доробку Івана Франка. Першочерговим та основним завданням Фонду є заснування та реалізація Міжнародної премії Івана Франка та сприяння її світовому визнанню.

Ольга Нижник

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