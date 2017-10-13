У Лішні водій травмував пішохода, після чого втік з місця події

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 жовтня близько 23.00 на вулиці Самбірській у селі Лішня, Дрогобицького району.

Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода, 37-річного мешканця Дрогобицького району, який йшов узбіччям в напрямку міста Дрогобич. Водій після скоєного покинув місце події.

Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований.

Правоохоронці встановлюють особу водія та його місцезнаходження, з’ясовують обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Прохання до очевидців автопригоди – звернутися у найближчий відділ поліції чи зателефонувати на оперативну лінію 102 і повідомити відому інформацію.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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