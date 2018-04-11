У Львівській ОДА відбулось чергове засідання щодо карстового обвалу поблизу Стебника

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, вчора, 12 квітня, під головуванням заступника голови облдержадміністрації Ірини Гримак відбулася нарада щодо карстового обвалу внаслідок діяльності ПАТ “Стебницьке гірничо-хімічне підприємство “Полімінерал”. Участь у нараді взяв представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Іван Шастун.

Присутні порушили питання визначення термінів підготовки пакету документів з метою виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для перенесення об’єктів інфраструктури за межі гірничого відводу ПАТ “ГХП Стебницький “Полімінерал” для подачі в Кабінет Міністрів України.

За підсумками наради кінцевий термін підготовки та подачі вищевказаних документацій визначено – травень 2018 року.

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