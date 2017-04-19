У Львові підписали меморандум про розблокування полігонів ТПВ на території області

Львівська мерія разом з представниками ЛОДА та Львівської облради підписала 21 квітня меморандум з мерами 19 міст Львівщини про довгострокову співпрацю, що передбачає утилізацію львівського сміття протягом двох років на полігонах ТПВ в межах Львівської області.

Вартість угоди протягом двох років оцінюють у 200 млн грн, з яких 140 млн грн виділить Львівська міськрада, а ще 60 млн грн – Львівська обласна рада.

Ці кошти будуть спрямовані на упорядкування та рекультивацію сміттєзвалищ, які прийматимуть відходи зі Львова, а також на розвиток інфраструктури та соціально-економічних об’єктів на територіях міст, мери яких підписали цей меморандум. Це 19 міст Львівщини – Броди, Буськ, Борислав, Белз, Великі Мости, Дрогобич, Жидачів, Золочів, Миколаїв, Мостиська, Новояворівськ, Перемишляни, Рава-Руська, Радехів, Самбір, Сокаль, Стрий, Старий Самбір та Червоноград.

Загалом полігони ТПВ на території області зможуть приймати щодня 580 тонн сміття. За даними львівської мерії, щодня Львів продукує 500-600 тонн сміття.

Як йдеться у тексті меморандуму, Львівська міськрада має укласти договори з органами місцевого самоврядування та підприємствами, які обслуговують полігони ТПВ, терміном на 24 місяці. У свою чергу органи місцевого самоврядування мають розробити окремі тарифи для захоронення сміття зі Львова.

«Зараз стоїть глобальне завдання за два роки впорядкувати ситуацію з полігонами у Львівській області. Сподіваємось, що за той час на території області буде збудоване сміттєпереробне підприємство», – сказав перший заступник голови ЛОР Андрій Білоус.

За словами мера Львова Андрія Садового, коли Львів збудує сміттєпереробний завод, там перероблятимуть відходи не лише зі Львова, а й з іншим міст області, які допомагають Львову з вивозом сміття.

На фото: добова норма розподілу сміття зі Львова по обласних полігонах ТПВ.

Софія Лазуркевич, Zaxid.Net

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