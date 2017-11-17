У Львові пройде допрем`єрний показ фільму, який демонструвався на Трускавецькому кінофестивалі

By  | 20.11.2017 | Filed under: Новини

Допрем`єрний показ фільму «Серце мами Гонгадзе» (режисер В`ячеслав Бігун) пройде у середу, 22 листопада, у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці. Початок перегляду стрічки – о 15.00.

Стрічка «Серце мами Гонгадзе» демонструвалася у Трускавці під час Міжнародного кінофестивалю «Корона Карпат» у 2016 році. Інтерв’ю з режисером фільму В`ячеславом Бігуном можна почитати за посиланням http://protruskavets.org.ua/vyacheslav-bihun-film-sertse-mamy-honhadze-ostannya-kinospovid-pani-lesi/

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