1 грудня у Львові пройде Друга німецько-українська конференція з міського розвитку. Про це «Трускавецький вісник» повідомили організатори конференції – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Участь у конференції є безкоштовною. Детальна інформація щодо програми, реєстрації та інших організаційних питань – тут.

Друга німецько-українська конференція з міського розвитку відбудеться у рамках Тижня міського розвитку 2017; огляд інших подій з тематики міського розвитку в Україні, що відбудуться у період з 22.11 по 1.12.2017, можна завантажити тут.

Під час Конференції представники та представниці всіх рівнів урядування Німеччини та України, а також громадянського суспільства, науки та бізнесу обговорюватимуть актуальні міжнародні тренди у сфері інтегрованого міського розвитку. Під загальним гаслом “Міста, комфортні для життя” будуть проведені лекції та тематичні арени, присвячені темам екологічної безпеки, партисипації (громадської участі) та креативності у контексті міського розвитку.

Важливим та перевіреним фундаментом національної політики міського розвитку є рівноправний та взаємний обмін досвідом та поширення практик успішного впровадження принципів інтегрованого міського розвитку. Ми також звертатимемось до цих тематик у ході Конференції.

В рамках Конференції відбудеться презентація новоствореної мережі міст, що складається з Гайдельберга, Києва, Львова, Ляйпціга, Миколаєва, Нюрнберга, Оснабрюка та Харкова.

Вже вдруге із великим успіхом відбувся конкурс на вручення Лейпцизької премії інтегрованого міського розвитку. Цього року були отримані цікаві та перспективні проектні заявки. У рамках Конференції відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців за участі заступника Міністра пана Лева Парцхаладзе (Мінрегіон) та Державного секретаря пана Ґюнтера Адлера (BMUB). У ході офіційного прийому, що відбудеться після церемонії нагородження, будеи можливість для подальшого обміну думками та обговорення.

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