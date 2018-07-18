У Львові пройде Міжнародний Екологічний форум «Вода та Енергія»

13-14 вересня у Львові під патронатом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства й Міністерства екології та природних ресурсів України пройде IV Міжнародний Екологічний форум «Вода та Енергія». Організатором головної щорічної зустрічі експертів у сфері водопостачання, водовідведення, очищення стічних вод та енергозбереження на майданчику форуму виступає Асоціація «Укрводоканалекологія». Місце проведення – стадіон «Арена-Львів»

На форумі будуть обговорені актуальні проблеми галузі ВКГ, що привертають незмінну увагу понад 600 експертів водного сектору національної економіки.

Провідною темою цьогорічного Форуму стануть законодавчі реформи у сфері ЖКГ та екологічної політики, що безпосередньо впливають на стан розвитку водоканалів України.

Участь у Форумі для представників підприємств ВКГ є безкоштовною. Онлайн-реєстрація – на сайті http://eco-forum-lviv.com.ua/

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