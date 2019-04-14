У Львові відбулась Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування»

16 травня у Львівському Будинку вчених за підтримки Міністерства охорони здоров’я України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Управління охорони здоров’я Львівської міської ради та Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, а також Світової федерації українських лікарських товариств відбулась Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: післядипломний курс професійного вдосконалення».

Наукову програму відвідало більше 1 тисячі лікарів Львова та Львівської області. Вчені топ-рівня зі Львова та Києва провели курс докладних лекцій, серед тем: предіабет, хронічна хвороба нирок, атеросклероз, менеджмент подагри, лікування кашлю та пневмонії, енурез, особливості фармакотерапії а також сучасні тренди в організації взаємин між лікарем та пацієнтом. Зміст наукової програми передбачав ознайомлення учасників із факторами ризику розвитку хронічних захворювань у пацієнтів та поширення знань про їх виявлення і застосування заходів для їх своєчасної нейтралізації. Доповіді в режимі діалогу дозволили учасникам тренінгу не тільки отримати важливу інформацію від науковців, а й поспілкуватися з ними. Практична частина заходу проходила у вигляді безкоштовного кабінету вимірювання для всіх бажаючих, серед аналізів: ліпідограма, глюкометрія, денситометрія та УЗД колінних суглобів.

Поза науковою програмою, кожен учасник мав можливість прийняти участь у розіграші призів, відвідати кава-брейк, зробити фото та потрапити на сторінки журналу «Мистецтво Лікування».

Організатори тренінг-програми – Всеукраїнська громадська організація «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини» та ГО «Академія розвитку медичної освіти» вбачають на меті привернути увагу лікарів та громадськості в цілому до власного здоров’я через здоровий спосіб життя, акцентувати увагу суспільства на важливості виявлення хвороб на початкових стадіях, запобігання їх розвитку та контролю вже наявних хвороб, а також поліпшення якості життя пацієнтів з хронічними захворюваннями.

За останні чотири роки освітня програма «Мистецтво Лікування», охопила тисячі лікарів у 19 обласних центрах України. У 2018 році пройшло 17 тренінгів, які відвідали більше ніж 10 000 лікарів.

Андрій Шоленінов, помічник керівника проектів ВГО “Асоціація превентивної та антиейджинг медицини”

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