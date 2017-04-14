У Львові відкрито виставку ікон, написаних у Трускавці

By  | 14.04.2017 | Filed under: Новини

Напередодні Великодня у Львові, в галереї «IconArt» (вул. Вірменська, 26) відкрилась виставка іконопису. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив генеральний директор Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Лев Грицак.

- Цією виставкою ікон ми хочемо привітати львів’ян з величним святом Пасхи, познайомити містян та туристів із мистецтвом іконопису, пропагуючи ідеї національної духовності, – зазначив у своєму дописі на Фейсбуці Лев Грицак.

На огляд виставлено ікони, написані під час пленеру, що проходив у лютому ц.р. в ГКК «Карпати». Виставку іконопису у Львові відкрито з ініціативи о. Володимира Бондарчука, настоятеля парафії Покрови Пресвятої Богородиці (УГКЦ) у Трускавці, духовного опікуна пленеру іконописців.

Трускавецький вісник

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу наїзника
    14.04.2017 | 11:05

    Запрошуємо на роботу наїзника верхової їзди. Тел. для довідок (03247) 6-21-22. Трускавецький вісник Також читайтеЗапрошуємо на роботу (0)Афіша (0)Запрошуємо на зустріч з Ніною Бічуєю (0)Ogłoszenie (0)

  • Великодні свята у Східниці (афіша)
    11.04.2017 | 15:27

    Трускавецький вісник Також читайтеСхідниця взяла участь у засіданні Ради туристичних регіонів (0)Туристи в Східниці: хто, звідки і скільки? (0)Вночі горіло в Східниці (0)Бюджет Східниці вже перевиконано у 3 рази (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

VK опитування: Найбільш впливова особа Трускавця

Архіви