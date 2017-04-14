У Львові відкрито виставку ікон, написаних у Трускавці

Напередодні Великодня у Львові, в галереї «IconArt» (вул. Вірменська, 26) відкрилась виставка іконопису. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив генеральний директор Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Лев Грицак.

- Цією виставкою ікон ми хочемо привітати львів’ян з величним святом Пасхи, познайомити містян та туристів із мистецтвом іконопису, пропагуючи ідеї національної духовності, – зазначив у своєму дописі на Фейсбуці Лев Грицак.

На огляд виставлено ікони, написані під час пленеру, що проходив у лютому ц.р. в ГКК «Карпати». Виставку іконопису у Львові відкрито з ініціативи о. Володимира Бондарчука, настоятеля парафії Покрови Пресвятої Богородиці (УГКЦ) у Трускавці, духовного опікуна пленеру іконописців.

Трускавецький вісник

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