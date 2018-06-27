У Львові з ініціативи «батьківщинівців» обговорили необхідність нового суспільного договору

Науковці, політики та громадські діячі з нагоди Дня Конституції у Львові обговорили необхідність нового суспільного договору. Круглий стіл модерував голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба місцевого партосередку.

«Чинна Конституція виконала, на нашу думку, своє завдання, укріпивши інститут країни. Але чи окремі її положення відповідають вимогам часу – велике питання, яке варто дослідити. Тому ми закликаємо активну частину мешканців Львівщини доєднуватися до нашого дискусійного майданчику», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Нова Конституція і новий суспільний договір – це одне з головних завдань українців, – вважають у «Батьківщині» Львівщини.

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