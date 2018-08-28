У мене вдома є прапор. Цей прапор має надзвичайно цікаву історію. Він у мене десь з 1989-1990 років, коли ще був покійний Союз. Він пройшов зі мною всі мітинги, бунти та всі події, що відбувались у дев’яностих роках. Останній раз я з ним був у 2004 році на «Помаранчевій Революції». Цей прапор був з нашою групою з Трускавця, яка виїхала 22 серпня 1991 року на Київ, щоб творити Історію. 24 серпня він був коло Верховної Ради разом з нами.

Потім я думав, що він втрачений, а зовсім недавно знайшовся у моєї мами.

У кінці липня я вирішив подарувати цей історичний артефакт Трускавецькому музею.

До мене подзвонили з відділу культури і запропонували в День Прапора урочисто передати його на сцені у Трускавці о 17 годині.

О 16.30 я підійшов до сцени і дізнався, що мене з програми викреслили!

Безперечно, я не можу стверджувати, але маю думку, що причиною цієї події є не те, що моєму місту не потрібен цей прапор. Скоріш за все причиною є мій виступ на День Героїв. Влада просто думає, що я знову вийду і скажу їм правду в очі! Не хотіли, щоб я знову їм зіпсував настрій! Ну що ж, мені дуже імпонує те, що мене так бояться!

…Я пам’ятаю день 19 серпня 1991 року, коли мане розбудила мама о 6 ранку з словами: «В країні переворот! Добавились ви зі своєю політикою! Скоро за вами прийдуть!». Нас в центрі Трускавця зібралось чоловік з десять, щоб вирішувати, що робити далі. Ми скинулись грошима і купили найцінніші речі – папір і копірку. Здаватись ніхто не хотів.

Багато хто з тодішнього керівництва міста та керівники підприємств, а також дехто з «патріотів», ті що ходили у вишитих сорочках і говорили гарні слова за Україну, в той день побігли у міський комітет комуністичної партії, щоб відновлювати квитки ти платити членські внески! Вони на колінах вимолювали прощення! А через тиждень знову стали «патріотами» України!

Але вже наступного дня нас стало трохи більше, врешті на Київ з Трускавця поїхало чоловік з 40. Майже всі були старшого віку, ветерани УПА, репресовані. З молоді було кілька чоловік, серед них я та мій друг Михайло Савшак. Щоб добратись до Києва, ми кілька разів перекривали дороги, бо міліція не пропускали автобуси зі Львова.

Я дуже добре пам’ятаю ту мить, коли читали слова Декларації! На вулицю винесли колонки і всі слухали. Тишина була неймовірна, майже ніхто не дихав. Я стояв на колінах і у мене текли сльози!

А назад ми вже їхали гордо, через пів-України з прикріпленим до автобуса жовто-блакитним прапором! З перемогою!

Я от думаю, що більшість теперішніх керманичів та «бізнесменів» у випадку, якщо б до Трускавця зайшли маскальські чи, скажімо, польські танки, одразу ж б «перемалювались»! Впевнений у тому, тому що з їхніх дій видно, що для них головним у житі є не Ідея чи Принципи, а просте бажання «урвати»! Для цього вони рвуться до влади і ненавидять тих, хто живе по Законам Честі!

Можна ще багато чого згадати з тих подій, що відбувались, як, наприклад, істеричний крик Кравчука: «Вони нас зараз розірвуть!», коли ми пішли на штурм. Цього не показують по телебаченню! Я бачив прапор, який заносили у Верховну Раду і навіть мав можливість доторкнутись до нього.

24 серпня цього року ми з Побратимами не пішли відзначати в центр, бо там на сцені виступали у своїй більшості люди, які нічого не зробили для Незалежності України і для того, щоб її захистити. Часу для того, щоб виступив хтось з тих, хто цю Незалежність виборював, вже не знаходиться! Ми поїхали по всіх навколишніх могилах, до тих, хто віддав життя за те, щоб всі мали можливість святкувати. Букет квітів, лампадка, молитва і пам’ять – це все, що ми можемо їм відати. А ці хлопці заслужили трохи більше, ніж хвилина мовчання раз на рік!

Для наших «керманичів» принести квіти на могилу до воїнів, то задорого, там сильно не «попиляєш»! Та й часу на такі речі немає, потрібно ж в генделику ще відсвяткувати! А ввечері ми поїхали далеко в гори, постріляти зі зброї, щоб руки не забували! Бо коли, не дай Бог, ворог підійде до нашого міста – ви всі будете ховатись за нашими спинами, а не за їхніми!

А прапор, ну що ж – нехай ще полежить! Може до влади колись прийдуть ті, кому наша Україна не все одно!

Леонід Федевич, Фейсбук

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