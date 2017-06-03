У міському парку Трускавця встановлять три нові скульптури

У міському парку та на пішохідних алеях Трускавця з’являться три нові скульптури – Теодору Торосевичу, «Гуска» та «Селфі».

В управлінні містобудування, архітектури та землекористування Трускавецької міської ради оголосили результати відкритого конкурсу на найкращий проект встановлення скульптурних композицій на території міського парку та пішохідних алеях у Трускавці, – повідомили у Трускавецькій міській раді

Переможцями стали львівські скульптори Василь Заляско з композиціями: Т. Торосевичу та «Гуска», а також Роман Кикта з роботою «Селфі».

Невдовзі проекти будуть реалізовані та прикрасять паркові алеї Трускавця.

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