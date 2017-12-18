У Міжнародній клініці відновного лікування у Трускавці підбили підсумки року

Майже 5 тисяч пацієнтів за рік, співпраця із Близькосхідними країнами, відкриття Центру лікування та реабілітації за методом професора Козявкіна в Об’єднаних Арабських Еміратах, грант від уряду Кувейту, обмін досвідом між лікарями різних країн, участь у конференціях в Польщі та багато інших досягнень цього року вдалося втілити команді фахівців із Клініки відновного лікування у Трускавці.

Цього року вдалося також підписати договір про партнерство, за умовами якого відкриють мережу аналогічних реабілітаційних центрів по методу проф. Козявкіна не лише в ОАЕ, а й інших країнах Близького Сходу.

«Сумісний проект з міжнародними партнерами – це для нас велика честь, але й водночас велика відповідальність. Ми розуміємо, що, підбиваючи підсумки року, нам треба рухатись вперед, планувати наступний рік, працювати над вдосконаленням. Співпраця із фахівцями з різних країн та обмін досвідом дають можливість вчитись, розвиватись, отримувати нові вміння. Від цього виграють перш за все хворі діти», – зауважив генеральний директор Міжнародної клініки відновного лікування професор Володимир Козявкін.

Протягом останніх 25 років з позитивним стабільним результатом, який спостерігався в 98% хворих, в клініці пройшли курс реабілітації більше 70 тисяч пацієнтів із 63 країн світу.

«Результат лікування просто неймовірний. Вперше ми приїхали сюди, коли дитині був один рік, одразу після встановлення діагнозу. Протягом усіх цих років намагаємось приїжджати три-чотири рази на рік. Дитина вчиться у звичайній школі на рівні з усіма дітьми. Дочка часто запитує, коли знову поїдемо до Трускавця, хоч ми живемо в Одесі, де є теж немало хороших реабілітаційний центрів. Однак ми щоразу їдемо сюди, оскільки метод Козявкіна дійсно дієвий, а персонал центру настільки тепло і відкрито щоразу приймає пацієнтів, що складається враження наче ми всі рідні», – поділилася враженнями мама дев’ятирічної дівчинки Христини Ольга Гончарук.

«Методика професора Козявкіна, на мою думку, є найбільш передовою у світі, оскільки ми щодня бачимо позитивний результат. Покрокова позитивна динаміка, що покращує якість життя, наближує їх в соціальному плані до спілкування зі здоровими дітками», – відзначила лікар – педіатр Галина Танчина.

На сьогодні метод проф. Козявкіна є одним із провідних методів лікування пацієнтів з дитячим церебральним паралічем та іншими хронічними неврологічними захворюваннями, за своєю технологією та ефективністю медико-соціальної реабілітації не має аналогів в Європі, Америці чи країнах Близького Сходу.

«Метод проф. Козявкіна, особливо останніх кілька років, серед медиків викликає особливе зацікавлення, тому уже на стадії навчання у медичних вишах майбутні лікарі вивчають цей метод. В нашій клініці зараз працює майже 300 фахівців різного профілю, які постійно вдосконалюються та навчаються. Протягом двох років на базі клініки створено міжнародний центр навчання та сертифікації, де уже навчаються спеціалісти із різних країн, як і в майбутньому зможуть працювати у наших філіях за кордоном», – наголосив лікар-невролог Михайло Гордієвич.

Охочих працювати за методом проф. Козявкіна у різних країнах виявляється щораз більше, тому розширення центру та створення наступних філій є лише питанням часу.

Довідково. Методика Козявкіна (Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації СІНР) – високоефективна технологія лікування пацієнтів з дитячим церебральним паралічем, остеохондрозом, наслідками травм і органічного ураження нервової системи. В основі системи реабілітації лежить полімодальний підхід із застосуванням різнобічних методів впливу на пацієнта. Основним компонентом методики є біомеханічна корекція хребта та великих суглобів, у поєднанні з комплексом лікувальних заходів: рефлексотерапією, лікувальною фізкультурою, системою масажу, ритмічною гімнастикою, механотерапією та апітерапією. Для формування правильного стереотипу рухів використовується розроблена нами програма біодинамічної корекції рухів з застосуванням костюму „Спіраль”.

Шляхом стимуляції компенсаторних можливостей дитячого організму та активування пластичності мозку ця система створює в організмі дитини новий функціональний стан, який відкриває можливості для швидшого моторного та психічного розвитку дитини.

Різносторонні лікувальні впливи методу, які взаємно доповнюють та посилюють один одного, спрямовані на досягнення основної мети реабілітації – на покращення якості життя пацієнтів.

В енциклопедичному виданні з дитячої ортопедії (Kinderorthopedie) під редакцією німецького проф. Нітарда, ще в 1997 році Метод Козявкіна був включений до четвірки найефективніших консервативних способів реабілітації пацієнтів з дитячим церебральним паралічем. «Професор Козявкін метод» в 2008 році одержав нагороду WorldIntellectualPropertyOrganizationAward, в 2017 році «професор Козявкін метод» успішно пройшов акредитацію ЕМА та отримав медаль RoseofParacelsus.

У березні 2009 року українська система реабілітації була представлена на Міжнародній конференції з питань соціальної адаптації інвалідів в штаб квартирі Європарламенту (Брюссель). В 2009 році досягнуто домовленості стосовно розвитку співпраці між Україною та Кувейтом в галузі охорони здоров’я та медичної реабілітації, в рамках якої направлено 300 пацієнтів в Клініку в Україні. В усіх пацієнтів спостерігалася виражена позитивна динаміка. З 2014 року метод професора Козявкіна, за підтримки Міністерства охорони здоров’я Кіпру, ліцензований та впроваджений на Кіпрі. На сьогоднішній день в рамках сумісного проекту пройшли лікування більше 800 пацієнтів з Німеччини, Великобританії, Туреччині, Йорданії, Росії.

Прес-служба Львівської ОДА

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