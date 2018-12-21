У музеї Біласа відкриється потрійна виставка

У суботу, 12 січня, у Трускавці в Художньому музеї Михайла Біласа відбудеться відкриття виставки робіт Ореста Гелитовича «Як ростити дерева» (витинанка), Зоряни Откович «Коло» (живопис) та Оксани Борисової «Джерсі-Джаз» (тканина). Про це інформує директор музею Олена Білас-Березова. Початок – о 15.00, вхід вільний.

А вчора, 9 січня, в музеї Біласа відбулася чергова мистецька акція “Казка живе в музеї”. Булло проведено майстер-клас для дітей та дорослих “Різдвяне янголятко ” та екскурсію музеєм. Окрім місцевих мешканців на заході побували відпочивальники, у тому числі гості з Білорусі.

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