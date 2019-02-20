У нашій пам’яті вони назавжди залишились

By  | 20.02.2019 | Filed under: Публікації

Спасибі вам усім, звитяжні браття,

Низький уклін від серця до землі,

Ви розпалили не на вулиці багаття,

А в серці кожного жагу до боротьби.

В Трускавецькій міській бібліотеці для дітей зібрались учні 6-А та 9-А класів СЗШ №3 (класні керівники Леся Павелкевич та Ілона Пархоменко), щоб в скорботі схилити низько голови перед славними синами і доньками, які в розквіті сил віддали свою молодість, і, найдорожче, життя. Яких було вбито у мирний час ХХІ століття у боротьбі за волю і кращу долю України.

Ведучі Ярина Пасемко, Андрій Петранич, Артем Полюга розповіли про героїв Небесної Сотні, а також про трускавчанина Андрія Шіхта, старшого лейтенанта Збройних сил України, який за честь і достоїнство свого народу трагічно загинув під час виконання бойового завдання під Маріуполем.

З тривогою та болем у серці Юля Федитник зачитала власний вірш «Війна», а Владислав Шукель власний твір «Україна». Зі сльозами на очах всі присутні послухали вірші про наших героїв, які зачитали Віра Веселовська, Владислава Крейз, Ярина Пасемко, Андрій Тачівка, а також переглянули відеоматеріали “На варті неба”, “Реквієм за Небесною Сотнею” про події, які відбувалися на Майдані.

У виконанні Христини Боднар прозвучала пісня “Небесна Сотня”.

 Хвилиною мовчання діти вшанували героїв Майдану, героїв АТО, які померли за світле майбутнє України та мирних жителів, які полягли в неоголошеній війні на Сході України.

Під мелодію гімну Небесної сотні “Пливе кача” запалили свічку в пам’ять про тих, хто заради справедливості жертвував собою.

Годину мужності підготувала і провела бібліотекар читального залу Леся Цісінська.

Зіновія Мазур, завідувач бібліотеки для дітей м. Трускавця

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