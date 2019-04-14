У неділю в Трускавці рахуватимуть безпритульних псів

У неділю, 26 травня, в Трускавці відбуватиметься процедура підрахунку бродячих собак. Акцію організовує місцева зоозахисна організація ГО «Мокрий ніс». Підрахунок триватиме дві години – з 7 до 9 ранку.
Зоозахисники закликають зголоситися волонтерів, котрі могли б допомогти підрахувати бродячих псів, щоб визначити їхню точну кількість в місті-курорті. Волонтерам буде запропоновано певний сектор (територія) і спеціальний додаток на мобільний телефон (для підрахунку).
Довідки за тел. 067-89-54-473. Реєстрація за посиланням https://animal-id.info/site/become-volunteer?city_id=216
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