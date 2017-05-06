У неділю з Дрогобича до Грушева курсуватиме додатковий громадський транспорт

Сьогодні в Дрогобицькій райдержадміністрації відбулася чергова робоча нарада щодо сприяння проведенню Міжнародної Патріаршої прощі до Грушева. У нараді взяли участь керівники та представники СБУ, поліції, ДСНС, інших підрозділів і служб. На нараду, яку провів голова райдержадміністрації Володимир Шутко, також був запрошений представник Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, капелан районної влади о. Михайло Коліщак.

Йшлося про практичну реалізацію заходів з метою організації безпечного та комфортного перебування тисяч прочан, які мають намір прибути до Грушева. Відповідні доручення та завдання отримали правоохоронці, працівники охорони здоров’я, цивільного захисту та інші. За домовленістю з міською владою до охорони громадського порядку долучиться Муніципальна варта Дрогобича.

Обговорювалося питання пасажирських перевезень. Наголошувалося, що для транзитного пасажирського транспорту буде визначено маршрут для об’їзду. Слід також зазначити, що рух приватного транспорту буде максимально обмежений. Всі, хто з різних причин не зможе взяти участь у пішій прощі, матимуть змогу доїхати до Грушева автобусами, які постійно курсуватимуть із 07.00 год. в неділю, 14 травня, від зупинки біля магазину “Океан”. Цими ж автобусами прочани зможуть повернутися з Грушева після закінчення святкового Богослужіння.

Прес-служба Дрогобицької РДА

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