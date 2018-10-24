У ніч на 28 жовтня Україна переходить на «зимовий» час

У ніч на неділю, 28 жовтня, Україна перейде на “зимовий” час. О четвертій ранку стрілки годинників слід перевести на одну годину назад.

Зазначимо, переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.

“Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад”, – йдеться у документі.

На сьогодні понад 110 країн світу переходять на “літній” і “зимовий” час.

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