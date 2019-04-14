У НВК «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця відзначили День Європи

Щорічно в третю суботу травня в Україні відзначається День Європи. У рамках святкувань Дня Європи у НВК «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця пройшов урочистий загальношкільний захід, інформує сайт школи-гімназії. В актовій залі школи зібралися молодші школярі і старшокласники, вчителі і батьки, а також запрошені гості. Цього року для представлення вибрали країну, яка є сусідкою нашої держави – Польщу. Учасники дійства у яскравих костюмах, що відтворювали настрій і дух різних історичних епох, вражали глядачів різноманітними образами: Папи Римського Івана Павла ІІ, письменника Адама Міцкевича, видатних учених Миколи Коперника та Марії Склодовської-Кюрі. Були тут і казкові персонажі: смурфики і варенички. Глядачі потрапили на прогулянку затишними польськими вуличками, побували на міській площі Кракова, побачили славнозвісний Краківський замок тощо.

Наполеглива підготовка, старанність дітей, майстерність педагогів, учителів іноземної мови, – все це дало відповідний результат. До організації та проведення цього свята долучилися вчителі Леся Дукас, Марія Кісилевич, Оксана Прокопішак, Галина Тріщук, Ніна Дербаба, Леся Терлецька, Віта Бутенко, Людмила Залевська, Галина Ключник, Роман Риб’як та завуч Руслана Болюк.

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