У «Перлині Прикарпаття» – новий керівник

Новим керівником медично-реабілітаційного центру МВС України «Перлина Прикарпаття» (м. Трускавець) призначено Петра Кириловича Іванишина. Про це інформує наше власне джерело. Наказ про призначення П. Іванишина вже підписано.

Нагадаємо, що проти цього призначення категорично висловлювалися ветерани МВС, колектив санаторію, абсолютна більшість депутатів Трускавецької міської ради та ряд громадських організацій, зокрема ГМ «Опора» та Рада ветеранів. Але їхня думка вищими посадовцями врахована не була. Представлення нового керівника поліцейського санаторію відбудеться найближчим часом.

Петро Іванишин очолює Асоціацію роботодавців та підприємців міста Трускавця, є керівником підприємства «Альфа», в бізнесі з 1990-х рр. У 2006-2010 рр. був депутатом Трускавецької міської ради за списком партії «Наша Україна – Народна Самооборона», у 2010-2015 рр. депутатом Львівської обласної ради за партійним списком партії «Фронт змін».

З декларацією нового очільника «Перлини Прикарпаття» можна ознайомитися за посиланням: https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f44e48c5-ee19-4f46-b079-2d8b2da7ce8b

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