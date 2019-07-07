У Підбужі на місці катівні НКВС освячено пам’ятний знак в честь замордованих краян

By  | 09.07.2019 | Filed under: Новини

У неділю, 7 липня, в селищі Підбуж на території колишньої в’язниці НКВС встановлено пам’ятний знак в честь закатованих патріотів. Через тортури катівні пройшли сотні мешканців і Підбужа, і навколишніх сіл, зокрема воїни УПА та члени їхніх сімей. Тут, на території колишньої тюрми є колодязь, наповнений людськими останками, котрі ще очікують на ексгумацію та християнське поховання. Поки що вдалося встановити імена тільки 162 замордованих наших краян.

Щоб увіковічнити героїчний подвиг земляків, відомі на Дрогобиччині патріоти і меценати брати Андрій, Василь, Ігор та Микола Дуліб’яники спорудили пам’ятний знак – пам’ятну стелу. Участь в урочистостях з її відкриття ат освячення взяли представники духівництва, жителі Підбужа та навколишніх сіл, кандидати в народні депутати Іван Піляк та Михайло Задорожний.

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