У Підбужі внаслідок пожежі ледь не згоріли три будівлі

У неділю, 28 жовтня, о 21:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в сел. Підбуж Дрогобицького району. Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області. Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку, розміром 14×10 м.

На місце події негайно були направлені пожежно-рятувальні підрозділи Львівщини. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу вогонь охопив значну частину будівлі. Полум’я швидко поширилось дерев’яними конструкціями будівлі. Через сильне задимлення спричинене пожежею вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання.

Завдяки злагодженим діям вогнеборців, вдалось врятувати від повного знищення вогнем житловий будинок та запобігти поширенню вогню на поруч розташовані 2 будівлі.

Пожежу локалізували о 22:05 та ліквідували о 22:27 в складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено дах на площі 140 кв.м, перекриття на площі 100 кв.м, стіни на площі 80 кв.м, речі домашнього вжитку на площі 15 кв.м, пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м.

До ліквідації займання залучили 9 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Обставини та причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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