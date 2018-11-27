У Попелях горить нафта

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, сьогодні, 11 грудня, о 09:40 до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння нафтопродуктів на території Попелівської сільської ради біля Борислава, поблизу нафтовидобувної вишки. Горіння нафти відбувається у резервуарі ємністю 20 куб. м. Поруч із осередком горіння розташовані два амбари з нафтопродуктами: один на відстані близько 5 м, другий – 20 м. Рятувальники здійснюють пінну атаку, аби приборкати горіння.

До ліквідації пожежі залучено 37 рятувальників та 9 одиниць техніки. Загрози для населення немає.

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