У рейтингу міст Львівщини Дрогобич посів останнє місце

Як інформує департамент економічної політики Львівської ОДА, у рейтингу районів на Львівщині лідерами є Стрийський, Кам’янка-Бузький, Сколівський райони. Такі результати оприлюднено у середу, 19 липня, під час наради голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки з головами райдержадміністрацій та міськими головами міст обласного значення.

За словами в.о. директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Валентини Москаленко, у той же час аутсайдерами у цьому рейтингу стали Мостиський, Дрогобицький та Турківський райони.

Серед міст обласного значення рейтинг очолює Моршин, останнє місце посів Дрогобич.

Як зазначила Валентина Москаленко, серед основних критеріїв у роботі райдержадміністрацій та міських виконкомів, на основі яких сформовано рейтинг, є фінансові показники, робота промислової галузі, дошкільна та позашкільна освіта, демографічні показники, доходи населення.

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