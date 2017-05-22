У селі Воля Якубова вшанували Українських Героїв

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, у селі Воля Якубова відбулося вшанування Українських Героїв. Урочисте віче пройшло біля меморіалу полковника Андрія Мельника. У святковому заході з нагоди Свята Героїв взяли участь голова райдержадміністрації Володимир Шутко, заступник голови районної ради Володимир Стецівка, ветерани національно-визвольної боротьби, українські військові — учасники АТО, священики, волонтери, громадські діячі. Окрім представників влади слово мали активний дослідник життя, діяльності та героїчної боротьби Андрія Мельника, відома волонтерка, старший науковий працівник музею “Дрогобиччина” Марія Головкевич, секретар Дрогобицької станиці ОУН-УПА Анна Рудник, провідник Львівської обласної ОУН Олег Гринюк, керівник відокремленого підрозділу ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО» Олег Кіндратів та інші присутні.
Учасники віча поклали квіти та запалили лампадки біля Меморіалу Андрія Мельника. Патріотичні та духовні твори виконали студенти Дрогобицької духовної семінарії, місцеві школярі.
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