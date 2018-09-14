У серпні в Трускавці відзначили збільшення кількості відпочивальників

By  | 14.09.2018 | Filed under: Новини

За оперативними даними моніторингу кількості відпочивальників у серпні 2018 року на курорті оздоровлено 21678 осіб, що становить 111,5% до серпня 2017 року, або на 2239 осіб більше (19439 ос.). Про це інформує прес-служба Трускавецької міської ради.

По відношенню до попереднього місяця (липня 2018 року), кількість відпочивальників у серпні 2018 року збільшилась на 1056 осіб, або на 5,1% (20622 ос.).

Провівши аналіз відвідування гостей за серпень 2018 року у розрізі санаторно-курортних закладів відзначено, що збільшення кількості відпочивальників до серпня 2017 року спостерігається по готелях – на 2729 осіб.

Зменшення відпочивальників відбулось по:

- санаторіях та пансіонатах – на 453 особи;

- віллах – на 37 осіб.

У серпні цього року місто відвідало 5028 осіб іноземців з 43-ох країн, що на 545 осіб, або на 12,2% більше серпня 2017 року (4483 ос.). У розрізі країн найбільше відпочивальників у серпні 2018 року було з Польщі (2033 осіб), Азербайджану (829 ос.), Білорусі (546 ос.), Молдови (433 ос.) та Ізраїлю (242 ос.). Слід відзначити, що кількість іноземців з Польщі протягом останніх двох років має стрімку динаміку росту. Питома вага поляків у загальній кількості іноземців у серпні цього року сягає 40,4%.

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