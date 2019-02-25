У Східниці горіла котельня

By  | 27.02.2019 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, у вівторок, 26 лютого, о 21:15 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в котельні на території приватної садиби в смт. Східниця на вул. Зарічна, 89. Вже через 5 хвилин з моменту повідомлення вогнеборці прибули на місце події. Рятувальники не допустили подальшого поширення вогню й врятували від згорання 4 будівлі. Пожежу локалізовано о 21:50, ліквідовано о 22:12. Вогнем знищено котельню, дерев’яний піднавіс площею 15 кв.м та 10 куб. м дров. Також пошкоджено два твердопаливних котли, два водяних насоси та обладнання до них.

До ліквідації пожежі залучили 21 рятувальника та 6 одиниць спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення загорання встановлюється.

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