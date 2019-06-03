У Східниці пройшли громадські слухання з питання віднесення селища до категорії міст обласного значення

Як інформує офіційний сайт Східницької селищної ради, у четвер, 6 червня, в селищі відбулися громадські слухання з питання віднесення смт. Східниця Львівської області до категорії міст обласного значення. Ініціатором проведення заходу виступив виконавчий комітет Східницької селищної ради. Громадське слухання проходило у сесійній залі селищної ради.

Реєстрація учасників громадського слухання проходила на підставі документа, який посвідчує особу та дає можливість перевірити місце проживання та реєстрації або наявності у юридичної особи нерухомого майна на території смт. Східниця.

Статус міста обласного значення для Східниці дасть можливість курорту вирватися з-під «опіки» Борислава та розпочати формування ОТГ з центром у Східниці. Але процес зміни статусу з селища у складі міста обласного значення Борислава до самостійного міста обласного підпорядкування є непростим та тривалим у часі.

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