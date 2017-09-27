У Східниці рятувальники запобігли згоранню житлового будинку

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 28 вересня о 08:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на горищі трьохповерхового житлового будинку в сел. Східниця на вул. Зарічна, 9 «б». Вже за 8 хвилин на місце події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи.

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Вогнеборці врятували житловий будинок від повного згорання. Пожежу локалізували о 09:02 та ліквідували о 09:30 у складі двох ланок газодимозахисної служби.

Вогнем знищено приміщення опалювання на площі 20 кв.м, дах на площі 100 кв.м, дерев’яне перекриття на площі 30 кв.м та пошкоджено димову трубу.

До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Постраждалих на місці події немає. Причина займання встановлюється.

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