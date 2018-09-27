У Східниці урочисто відкрили поліцейську станцію

By  | 01.10.2018 | Filed under: Публікації

У суботу, 29 вересня, на вулиці Промисловій 10-Б у курортному селищі відбулось урочисте відкриття поліцейської станції.

В урочистостях взяли участь начальник відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковник поліції Роман Гранківський, представники органів місцевого самоврядування на чолі з селищним головою Східниці Іваном Піляком, керівництво Бориславського відділення поліції, а також мешканці селища.

“Я дякую представникам органів місцевого самоврядування та селищному голові пану Івану Піляку за допомогу у відкритті цієї поліцейської станції. Відсьогодні мешканці селища і відпочиваючі у разі необхідності зможуть прийти у це приміщення і поспілкуватись з дільничними офіцерами поліції, які нестимуть тут службу. А правоохоронці, у свою чергу, зможуть швидше дістатись до місця скоєння правопорушення, оперативно реагувати на скарги та повідомлення громадян і, звичайно, сама присутність поліцейського – це вже своєрідна профілактика злочинності”, – звернувся до присутніх Роман Гранківський.

Селищний голова Східниці Іван Піляк також наголосив, що відкриття поліцейської станції місцеві мешканці чекали давно.

“У нашому курортному селищі проживає близько трьох з половиною тисяч мешканців, але щомісяця до нас приїжджають приблизно тридцять тисяч відпочиваючих, тому постійна присутність працівників поліції нам необхідна. Ми впевнені, що це дасть свій результат і усі почуватимуться тепер ще безпечніше”, – зазначив селищний голова Іван Піляк.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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