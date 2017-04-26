У Східниці відбудеться фестиваль повітряних куль

By  | 26.04.2017 | Filed under: Публікації

З 28 квітня по 2 травня в курортному селищі проходитиме фестиваль повітряних куль. Про це інформує прес-служба Східницької селищної ради. Фестиваль повітряних куль проходить у Східниці щорічно, сюди з`їжджаються команди повітроплавців зі всієї України та країн Європи.  Цього року зокрема планують приїхати команди з Литви та Молдови.

Кулі стартують зі Східниці, піднімаються в небо до висоти 1 000 метрів та несуться за вітром. Політ триває 40-60 хв. В залежності від сили вітру куля може пролетіти 20-40 км і приземляється вже в іншому районі. Під час фієсти, при сприятливій погоді, в учасників фестивалю буде можливість піднятись в небо на тепловому аеростаті. Якщо буде сприятлива погода, то в політ можна брати і дітей, кажуть організатори заходу. Політ на повітряній кулі під час фестивалю для однієї особи буде коштувати 2 200 грн, для компаній діятиме знижка.

Для тих, хто боїться висоти, та для дітей буде залишено повітряну кулю на старті (стадіон в Східниці) для роботи в прив’язному режимі. Така атракція для дітей буде безкоштовною.

Програма фестивалю повітряних куль

28 квітня

18:00-20:30. – Початок фестивалю на стадіоні Східниці. Вільний політ куль

29, 30 квітня – 1, 2 травня

06:00-09:00 – Вільний політ куль.

18:00-20:30 – Стадіон Східниці. Вільний політ кулі і робота повітряної кулі у прив’язному режимі для дітей.

Зарезервувати місця можна за тел. 066-01-03-943 та 097-220-88-62.

Підготував Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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