У Східниці виявили, що в готелях на 100 місць легально працюють лише дві особи

Робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення підбила підсумки роботи за лютий – квітень поточного року, як наслідок розглянуто список готелів та пансіонатів смт. Східниця. Про це повідомили у Бориславській міській раді.

На основі локалізації місць проведення діяльності сформовано список у кількості 62 об’єктів готельно-відпочинкового комплексу смт. Східниця, в якому присутні назва об’єкту та місце проведення господарської діяльності. Цей список адресовано в Бориславське відділення Дрогобицької ОДПІ, у відповідь отримано інформацію з вказаною кількістю найманих працівників та сум сплачених податків до міського бюджету.

Наступним кроком опрацювання став аналіз фінансовим управлінням відділу доходів відносно місткості готелю (місткість визначається числом постійних спальних місць), наявністю додаткових послуг (харчування, масаж, оздоровчі процедури та інше) та вказування гіперпосилання на рекламні ресурси цих закладів.

Виявлено декілька суб’єктів господарювання (юридичних осіб), юридична адреса яких зареєстрована в інших областях, але вони проводять свою діяльність на території смт Східниця. У цих випадках територіальною державною інспекцією з питань праці у Львівській області буде узгоджено з іншими обласними відділеннями процедуру обстеження та механізм привести у відповідність сплату податків до Бориславського міського бюджету.

Офіційний лист із зведеною таблицею у додатку передано в територіальну державну інспекцію з питань праці у Львівській області.

«Тепер очікуємо на якісну та швидку роботу територіальної державної інспекції з питань праці у Львівській області, адже це перший правовий прецедент в області. Це перший алгоритм, який у правовому полі забезпечить отримання інформації від усіх державних структур без перевищення повноважень, отримана інформація може слугувати доказовою базою при обстеженні територіальною державною інспекцію з питань праці у Львівській області та основою доказової бази при зверненні в суд», – зазначили у міськраді.

Окрім того, під час роботи робочої групи було виявлено, що в деяких готельних комплексах на 100 і більше місць, офіційно працевлаштовано тільки двоє осіб.

Підбиваючи підсумки засідання, заступник міського голови, голова робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення Богдан Монастирський підкреслив, що співпраця з приватними підприємцями щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення триватиме й надалі. На наступному засіданні буде визначено чергові напрямки такої системної роботи. Як підсумок, по такому шляху буде пройдено усі суб’єкти господарювання міста Борислава та смт. Східниця, створиться чіткий облік кожного окремого податкового агента, буде помісячно моніторитись динаміка зміни кількості найманих працівників, сум сплачених податків, рівень дотримання законодавством встановленого мінімального рівня оплати праці.

Як наслідок такого системного підходу стане можливо статистичним методом виводити списки тих підприємств та приватних підприємців у котрих будуть підозрілі показники. Відповідно, комісія формуватиме ці списки та звертатиметься в контролюючі органи.

ЗІК

Трускавецький вісник

Також читайте