У Східниці згорів триповерховий будинок

Як інформує ГУ ДСНС України у Львівській області, в неділю, 30 вересня, о 05:04 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в сел. Східниця на вул. Коновальця, 13 в дерев’яному трьохповерховому житловому будинку розміром 15×15 м. До місця виклику негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС Львівщини. О 07:23 пожежу вдалось локалізувати, та о 07:54 ліквідувати. Внаслідок пожежі отримала опіки потиличної ділянки шиї І-ІІ ступеня, жінка 1958 року народження. Після надання медичної допомоги жінка від госпіталізації відмовилась.
Вогнем знищено будівлю та пошкоджено стіни сусідньої двохповерхової дерев’яної господарської будівлі, критої металочерепицею, розміром 12×10 м на площі 40 кв. м. Обставини події встановлюються.
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