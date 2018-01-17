У «Спортовці» пройшли загальні батьківські збори

16 січня 2018 року у спортивно-оздоровчому комплексі ДЮСК «Спортовець» проведено загальні збори батьків учнів, що займаються у даному закладі.

Директор дитячо-юнацького спортивного клубу Любомир Мацькович розповів присутнім про досягнення і проблеми у роботі позашкільного закладу та про участь у обласному конкурсі мікропроектів 2018 року, що значно покращить умови для навчально-тренувальних занять з вихованцями клубу та учнями загальноосвітніх шкіл міста у спортивно-оздоровчому комплексі ДЮСК.

Голова батьківського комітету Ігор Кісак доповів про діяльність Благодійного Фонду допомоги розвитку ДЮСК «Спортовець» (БФДР).

Голова наглядової ради БФДР Олексій Балицький інформував присутніх про суть мікропроектів в Україні та про підтримку влади міста Трускавця у їх реалізації.

Ухвалою батьківських зборів прийняті наступні рішення:

- батькам та Благодійному Фонду допомоги розвитку ДЮСК «Спортовець» взяти участь у співфінансуванні мікропроектів обласного конкурсу 2018 року «Капітальний ремонт приміщень двох роздягалень в ДЮСК «Спортовець» (загальна вартість 299886 грн.) та «Придбання меблів для облаштування відпочинкових кімнат ДЮСК «Спортовець» по вул. Данилишиних, 11 в м. Трускавець Львівської області для прийому учасників спортивних змагань» (загальна вартість 279820 грн.),

- активізувати роботу з інформування батьків щодо діяльності Благодійного Фонду допомоги розвитку Трускавецького ДЮСК «Спортовець» (через ЗМІ, соцмережі тощо) з вказуванням реквізитів, куди слід вносити необхідні кошти для зміцнення матеріально-технічної бази закладу (в т.ч. участі у мікропроектах обласного конкурсу 2018 року ) та розвитку дитячого спорту у місті,

- активізувати залучення батьків до участі у проведенні спортивно-масових заходів, зміцненні матеріально-технічної бази ДЮСК «Спортовець» (в т.ч. оплаті щомісячних благодійних внесків до БФДР ) та покращити інформаційну роботу у даному напрямку.

Реквізити Благодійному Фонду допомоги розвитку ДЮСК «Спортовець» для благодійних внесків:

- Банк: ПАТ «Приватбанк»

- Одержувач: Благодійний Фонд допомоги розвитку дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець»

- МФО банку: 325321

- ЄДРПОУ: 37587238

- Розрахунковий рахунок: р/р 26003060443193

- Призначення платежу: внесок за … 2018 р. (місяць)

Ігор Гургула, заступник директора ДЮСК «Спортовець» з навчально-виховної роботи

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