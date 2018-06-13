У Стебнику є «Стебничатко»

By  | 14.06.2018 | Filed under: Новини

Магазин «Канцтовари і книги», що у місті Стебнику, змінив свою назву. Відтепер крамниця називається «Стебничатко», інформує її власниця Оксана Радищак.

На початку червня минуло три роки, відколи відкрився цей магазин на Грушевського, 14А, і було вирішено змінити назву крамниці. Конкурс, оголошений та проведений в мережі Фейсбук, тривав близько тижня, і в результаті більше сорока осіб взяли в ньому участь, подаючи оригінальні назви. Серед назв, які пропонувалися – «Малятко», «Пізнавайко», «Абетка», «Читайлик», «Чомучка», «Мрійник», «Катруся» (в честь доньки власниці) та багато інших. Проте найоригінальнішою виявилася назва, запропонована юним Володимиром Сутуліним. Тож відтепер має магазин, котрий з ніжністю та любов`ю до рідного міста нагадуватиме, що саме в «Стебничатку» стебничанам варто купувати книги та канцелярські вироби.

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