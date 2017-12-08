У Стебнику ліквідовано посаду першого заступника міського голови

29 листопада відбулось 4-е пленарне засідання 27-ї сесії Стебницької міської ради 7-го скликання. Традиційно розглянуто бюджетні та земельні питання.

Однак, одним з основних питань цієї сесії було – “Про внесення змін до рішення сесії / 323 “Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Стебницької міської ради”. При обговоренні зазначеного питання в сесійному залі міста калійників вирували справжні пристрасті. Представники місцевого депутатського корпусу звинуватили мера в ігноруванні їхньої думки.

В результаті обговорення лідер депутатської групи “Єдність” Іван Асафат запропонував компроміс у вигляді скорочення трьох посад: 1-го заступника міського голови; провідного спеціаліста з питань економіки та інвестицій; спеціаліста 1-її категорії з питань благоустрою. Після запеклих дискусій дану пропозицію було підтримано: “За” – 15; “Проти” – 0; “Утримались” – 0. Рішення вступить у дію з 2 січня 2018 року. Відтермінування зумовлено дотриманням Кодексу Законів України про працю.

Нагадаємо, 30-го червня цього року депутати від РУХу та групи “Єдність” ініціювали скорочення апарату СМР, зокрема посади 1-го заступника міського голови, яку обіймав Роман Корпан. Проте тоді мер Петро Старосольський не підписав документ, заветувавши його.

Стебницькі Вісті

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