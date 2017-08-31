У Стебнику мопедист травмував жінку-пішохода

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 серпня близько 21.00 на перехресті вулиць Трускавецької та Пилипа Орлика у місті Стебник.
Як встановили правоохоронці, водій мопеда «VIPERPM100-3», 22-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, 54-річну жительку Стебника. Внаслідок автопригоди жінку госпіталізовано із тілесними ушкодженнями. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області
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