У Стебнику освячено богослужбову каплицю Преображення Господнього

18 серпня, увечері, владика Ярослав, єпископ Самбірсько-Дрогобицький, відвідав парафію Преображення Господнього м. Стебника. Єпископа процесійно зустріли священики та вірні міста. Опісля владика Ярослав здійснив чин покладення антимінсу в новозбудованій каплиці Преображення Господнього та відслужив Велику Вечірню.

Наприкінці богослужіння єпископ привітав місцеву громаду з освяченням храму Преображення Господнього. «Через подію Преображення на Таворській горі Господь проявляє свою силу через людину. Ісус не лише сам преобразився на горі Тавор, а й змінив Своїх учнів, відкрив їхні очі, дав їм можливість бачити невидиме, божественне і сповнитися не силою людини, а славою Божою», – сказав проповідник.

Таворською горою для християн є храм, де вірні бачать Божу славу і чують голос Отця, Який нам об’являє Свого єдинородного Сина силою і діянням Святого Духа. Церква пригадує нам про постійну Божу присутність серед людей. «Бог ніколи нас не покидає, Він завжди є з нами, особливо тоді, коли ми переживаємо самотність, страждання, коли досвідчуємо несправедливість, коли до нас навідується якесь горе чи переслідування» – наголосив владика Ярослав.

Єпископ побажав вірним, щоб новоосвячена каплиця була для них постійним місцем особистого преображення, місцем зустрічі з Богом. Єпископ також подякував о. Андрію Осередчуку, адміністратору храму, жертводавцям і будівничим за ревну працю у формуванні громади вірних та будівництві каплиці.

Прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ

Також читайте