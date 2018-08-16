У Стебнику освячено богослужбову каплицю Преображення Господнього

By  | 20.08.2018 | Filed under: Новини

18 серпня, увечері, владика Ярослав, єпископ Самбірсько-Дрогобицький, відвідав парафію Преображення Господнього м. Стебника. Єпископа процесійно зустріли священики та вірні міста. Опісля владика Ярослав здійснив чин покладення антимінсу в новозбудованій каплиці Преображення Господнього та відслужив Велику Вечірню.

Наприкінці богослужіння єпископ привітав місцеву громаду з освяченням храму Преображення Господнього. «Через подію Преображення на Таворській горі Господь проявляє свою силу через людину. Ісус не лише сам преобразився на горі Тавор, а й змінив Своїх учнів, відкрив їхні очі, дав їм можливість бачити невидиме, божественне і сповнитися не силою людини, а славою Божою», – сказав проповідник.

Таворською горою для християн є храм, де вірні бачать Божу славу і чують голос Отця, Який нам об’являє Свого єдинородного Сина силою і діянням Святого Духа. Церква пригадує нам про постійну Божу присутність серед людей. «Бог ніколи нас не покидає, Він завжди є з нами, особливо тоді, коли ми переживаємо самотність, страждання, коли досвідчуємо несправедливість, коли до нас навідується якесь горе чи переслідування» – наголосив владика Ярослав.

Єпископ побажав вірним, щоб новоосвячена каплиця була для них постійним місцем особистого преображення, місцем зустрічі з Богом. Єпископ також подякував о. Андрію Осередчуку, адміністратору храму, жертводавцям і будівничим за ревну працю у формуванні громади вірних та будівництві каплиці.

Прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо косметолога та масажиста
    16.08.2018 | 09:03

    СПА-центр «П`ятий океан» (м. Трускавець, вул. Д. Галицького, 2) запрошує на роботу масажиста та медичну сестру (косметолога по тілу). Тел. для довідок: 068-955-97-95 або 098-079-00-77. Також читайтеТрускавець вшанує Івана Франка (афіша) (1)Запрошуємо на пісенно-гумористичний фестиваль “Борислав сміється” (1)АТБ запрошує на роботу (0)Запрошуємо на роботу електрика (0)

  • АТБ запрошує на роботу
    06.08.2018 | 11:01

    Національна мережа продуктових магазинів АТБ запрошує на роботу в м. Трускавець: - продавця-консультанта – 6100 грн/міс, - охоронника – 6300 грн/міс, - молодшого приймальника товарів (вантажника) – 6300 грн/міс, - помічника продавця-консультанта (прибиральницю) – 5300 грн/міс. Зазначено орієнтовний рівень доходу в місяць. Звертатись за тел. 068-861-16-64, 050-385-01-47. Також читайтеТрускавець вшанує Івана Франка (афіша) (1)Запрошуємо на [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви