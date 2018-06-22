У Стебнику провели найкращий на Львівщині День молоді

By  | 25.06.2018 | Filed under: Новини

В останню неділю червня Україна відзначає День молоді. У Стебнику це свято було організоване християнськими (протестантськими) спільнотами міста (Церква Христа Спасителя, Церква «Добра Новина», Церква ХВЄ П`ятидесятників), а також Народним домом та Будинком учнівської творчості.

Незважаючи на періодичний дощ, свято вдалося на славу, і задоволеними виявилися всі – і діти, і молодь, і люди старшого віку, які завітали на дійство. Було чисто, святково, весело і приємно, зазначають відвідувачі свята. Організатори подбали, аби смачний плов, напої, солодка вата, кульки, батути, гірки, боді-арт, конкурси для діток були абсолютно безкоштовними.

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