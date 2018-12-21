У Стебнику сталося вбивство

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, у суботу, 22 грудня, о 22.41 в Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення від медиків, що у лікарню доставлений зі Стебника чоловік з ножовими пораненнями. Невдовзі після госпіталізації він помер.

Працівники поліції попередньо встановили, що між 52-річним жителем Стебника та його 51-річним гостем, теж місцевим мешканцем, які розпивали спиртні напої, виникла сварка. Під час суперечки господар будинку заподіяв приятелеві декілька ножових поранень у ділянку шиї та у ноги. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КК України. Проводиться досудове розслідування.

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