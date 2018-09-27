У Стебнику стурбовані новими підземними поштовхами

У Стебнику на Львівщині в мікрорайоні Солець відчули підземні поштовхи. Так трясло, що люди на вулиці повибігали. Про це на оперативній нараді у дрогобицькій Ратуші доповів Стебницький міський голова Петро Старосольський.

За словами посадовця, він доповів про це у обласну службу з надзвичайних ситуацій ОДА, однак там відповіли, що їхні датчики сильних поштовхів не зафіксували, мовляв, не сійте паніку.

Петро Старосольський повідомив, що люди стурбовані і знову готуються до протестної акції – перекриття дороги, – повідомив власкор IA ZIK.

Нагадаємо, жителі міста Стебника, а також села Солець спільно з громадськими організаціями не вперше протестують щодо бездіяльності влад всіх рівнів у питанні ліквідації існуючих проваль та попередження наступних.

ЗІК

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