16 грудня у Стебнику відбувся юнацький турнір з кікбоксингу, присвячений Дню святого Миколая. Про це інформує адміністрація Трускавецького ДЮСК «Спортовець». Всього у турнірі взяли участь понад 50 юнаків із Трускавця та Стебника.

Трускавець на цих змаганнях представляли вихованці відділення боксу дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» і десять з них вибороли перемогу: Ластовецький Владислав, Грицик Михайло, Савчак Володимир, Марушко Роман, Летнянчин Олег, Кот Богдан, Садов’як Назарій, Старовий Руслан, Побережний Ілля та Микулич Андрій (тренери ДЮСК Анатолій Гнатків та Назар Мінів).

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