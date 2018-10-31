У Стебнику відсвяткували 25-ліття Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ

Як інформує прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, 4 листопада владика Ярослав Приріз, єпископ Самбірсько-Дрогобицький, відвідав з душпастирським візитом парафію Успення Пресвятої Богородиці в м. Стебник. Цього дня духовенство й вірні Трускавецького деканату святкували 1030-ліття Хрещення Руси-України, 25-ліття створення Самбірсько-Дрогобицької єпархії і 25-ліття заснування парафії Успення Пресвятої Богородиці. З цієї нагоди владика Ярослав відслужив Архиєрейську Літургію в співслужінні о. Петра Івасівки, декана трускавецького і адміністратора парафії, о. Володимира Лужецького та священиків Трускавецького деканату.

Під час проповіді владика Ярослав пояснив недільне євангельське читання про зцілення гадаринського біснуватого. “Сьогоднішнє Боже Слово показує нам Ісуса Христа як Визволителя, який повертає гідність людині, визволяє її з рабства диявола”, – наголосив проповідник.

Особливу увагу в цій розповіді привертає назва, якою іменує себе злий дух, що промовляє через одержимого – “Легіон”. За словами проповідника, тут злий дух виявляє свою лукаву сутність, приховуючи справжнє ім’я за загальним.

З іншого боку, справді, ім’я Легіон є символічною характеристикою гріха, який має багато обличь: гордість, захланність, нечистота, заздрість, непоміркованість, гнів, лінивство, жадоба влади, помсти, наркотичної та алкогольної залежності. “Багато гріхів у житті людини стається тоді, коли вона забуває про присутність Бога в щоденному житті, Його любов і заповіді”, – зазначив владика Ярослав.

Одержимість вказує на внутрішню роздвоєність людини. Сучасний світ страждає на роздвоєність на рівні особистостей, родин, націй, країн. “Сьогодні багато хто характеризується роздвоєною відданістю: частково – Христові, частково – собі; одна частинка віддана Христові, інша – ні; одна – Царству Божому, інша – ні”, – наголосив єпископ.

Натомість людина створена Богом для того, щоб бути щасливою, щоб віднайти свою цілісність, скерувавши життя в напрямку Бога. “Ми вкрай потребуємо єднальної сили, чогось, що стримало б нас від «поділу на частинки». Він – Господь Єдиний, з Котрим пов’язане все; Єдиний, з котрим ми стаємо досконалими; лише Він Один, хто спроможний скріпити наше життя і утримати його від розподілу на частинки”, – додав владика Ярослав.

Після завершення богослужіння владика Ярослав привітав священиків і вірних з 25-літнім ювілеєм єпархії. Після цього усім громадам Трускавецького деканату владика вручив пам’ятні грамоти.

Цього ж дня в Народному домі Стебника відбулась урочиста академія приурочена 25-літтю Самбірсько-Дрогобицької єпархії та 100-літтю ЗУНР.

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