У Стебнику відзначають 45-річницю підняття національного знамена

Сьогодні, 23 серпня, в День національного прапора, у Стебнику урочисто відзначають 45-ту річницю підняття в місті калійників синьо-жовтого полотнища. У далекому 1972 році, коли Україна була в неволі радянського окупанта, кілька стебницьких відчайдухів підняли національний синьо-жовтий прапор в людному місці, за що потім зазнали переслідувань. Одним з цих хлопців, які 45 років тому підняли український прапор у Стебнику, був Роман Калапач (з 2006 по 2010 – міський голова Стебника, щоправда, з перервою).

Сьогодні у Стебнику проходять урочистості на пам’ятну згадку про події того часу. На місці підняття національного знамена, де і зараз майорить синьо-жовте полотнище, відправляється молебень, після чого пройде урочисте святкове віче.

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