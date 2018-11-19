У Стебнику водій «ЗАЗ Деу» скоїв наїзд на жінку-пішохода

Дорожньо-транспортна пригода сталась в понеділок, 19 листопада, близько 7.50 у місті Стебник. Як попередньо встановили правоохоронці, 46-річний місцевий мешканець, водій автомобіля «ЗАЗ Деу», виїжджаючи з двору, скоїв наїзд на пішохода – 61-річну мешканку Стебника, яку було доставлено у місцеву лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху)КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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