У Стебнику зловмисник обікрав жінку, проникнувши в її квартиру під виглядом волонтера

В Дрогобицький відділ поліції 26 квітня за допомогою звернулася 38-річна жителька міста Стебник. Жінка повідомила, що впустила у свою квартиру невідомого чоловіка, який представився волонтером, котрий збирає кошти на потреби бійців АТО. Невдовзі після візиту «волонтера» виявила, що з шафи зникли 25 000 гривень, які знаходились у коробці.

Працівники поліції встановлюють особу зловмисника та обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Правоохоронці вкотре застерігають: не відчиняйте двері людям, яких не знаєте, а тим паче – не впускайте їх у квартиру. Коли ж на таке зважились, то, принаймні, не залишайте непроханих гостей самих у приміщеннях.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

Трускавецький вісник

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