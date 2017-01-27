У Стебнику зросла кількість крадіжок із помешкань

By  | 30.01.2017 | Filed under: Новини

У Стебнику грабежі помешкань вчиняють як вночі, так і серед білого дня. Про це сьогодні, 30 січня, доповів на оперативній нараді в дрогобицькій Ратуші Стебницький міський голова Петро Старосольський.

Завдяки випадковому збігу обставин, один грабіж зловмисникам не вдалося здійснити. За словами посадовця, мешканка Стебника йшла на ринок, але, будучи недалеко від будинку, виявила, що щось забула і вирішила повернутися. Підходить, а одні двері її помешкання вже відчинені.

Стебницький мер нагадав, що три роки тому в місті було 16 міліціонерів і два автомобілі на чергуванні, сьогодні – один поліцейський.

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Трускавецький вісник

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