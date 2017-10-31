У Стрию ДАБІ зупинила експлуатацію незаконної асфальтозмішувальної установки

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області проведено перевірку щодо влаштування виробничого устаткування асфальтозмішувального ДС-158 товариством з обмеженою відповідальністю «Євроасфальт» на вул. Нижанківського у місті Стрий. Про це інформує прес-служба ДАБІ України.

За результатами перевірки посадовими особами ДАБІ встановлено, що будівництво здійснювалося без затвердженої в установленому порядку проектної документації та без права на виконання будівельних робіт. Крім того, у ході перевірки виявлено, що експлуатація устаткування здійснювалася без прийняття в експлуатацію.

Реагуючи на виявлені порушення, порушнику містобудівного законодавства видано рішення про зупинення експлуатації об’єкту та видано припис про усунення порушень з накладенням штрафу в сумі 1 264 860 грн.

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