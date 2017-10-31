У Стрию ДАБІ зупинила експлуатацію незаконної асфальтозмішувальної установки

By  | 31.10.2017 | Filed under: Новини

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області проведено перевірку щодо влаштування виробничого устаткування асфальтозмішувального ДС-158 товариством з обмеженою відповідальністю «Євроасфальт» на вул. Нижанківського у місті . Про це інформує прес-служба ДАБІ України.

За результатами перевірки посадовими особами ДАБІ встановлено, що будівництво здійснювалося без затвердженої в установленому порядку проектної документації та без права на виконання будівельних робіт. Крім того, у ході перевірки виявлено, що експлуатація устаткування здійснювалася без прийняття в експлуатацію.

Реагуючи на виявлені порушення, порушнику містобудівного законодавства видано рішення про зупинення експлуатації об’єкту та видано припис про усунення порушень  з накладенням штрафу в сумі 1 264 860 грн.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №77513 Працівник на завод до Польщі
    31.10.2017 | 14:03

    Фірма “Human & Hunter”, для одного із наших Клієнтів, оголошує набір на вакансію: Монтер і контролер якості на завод “Manuli Hydraulics” Місце роботи: Мисловіце (Польща) (Підприємство з виробництва гідравлічних деталей) Посадові обов’язки: • виробництво шлангів високого та низького тиску; • нарізка, зачистка, обтиснення гідравлічних шлангів; • контроль якості виробу; • дотримання чистоти та порядку на [...]

  • №77502 Високооплачувана офіційна робота в польщі.
    30.10.2017 | 15:12

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 9 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви